В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на серийный выпуск арахиса в связи с нарушениями при оформлении

30 января 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на серийный выпуск арахиса свежего неочищенного, оформленной с нарушением процедуры декларирования.

Так, юридическое лицо оформило декларацию о соответствии на арахис свежий неочищенный, но в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия установлено, что в поле 6, где указывается наименование технического регламента, требованиям которого должна соответствовать безопасность продукции, отмечены ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Однако согласно протокола испытаний, на основании которого принята декларация о соответствии, исследования были проведены только на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, при этом исследования на соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 не проводились. Также, отсутствуют сведения об идентификации арахиса согласно приложения 1 ТР ТС 015/2011.

Таким образом, организация не обеспечила прохождение установленных процедур обязательного подтверждения соответствия данной продукции требованиям законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования и правом Евразийского экономического союза.

Заявителем декларации является ООО «ТОР» из города Кемерово.

В результате решением ведомства от 30 января 2026 года декларация о соответствии признана недействительной, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:
— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

kuzbassnews.ru
05/02/2026
