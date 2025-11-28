В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на ячмень в связи с недостоверным декларированием

20 ноября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию ячменя урожая 2025 года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

При урожае в 766,3 т индивидуальным предпринимателем проведены процедуры оценки (подтверждения) соответствия 630 т ячменя, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции.

Кроме того, ведомством установлены нарушения при оформлении Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, а именно, не указан оптически считываемый матричный код (QR-код) в соответствующем разделе документа. Кроме того, поле «Дополнительная информация» не заполнено, тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению.

Также, хозяйствующий субъект оформил декларацию о соответствии на ячмень для кормовых целей, а в представленных протоколах испытаний указан ячмень на пищевые цели.

Таким образом, декларация о соответствии принята на основании недостоверных сведений и документов, требуемых для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

Заявителем декларации и изготовителем зерна является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 20 ноября 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна; проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией; соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».