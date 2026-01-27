В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительными декларации на почти 9 тысяч тонн зерна

С 14 по 19 января 2026 года в результате мониторинга открытых данных, размещенных на сайте Росаккредитации, инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил нарушения требований технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 874.

19 января 2026 года зафиксированы факты нахождения в обращении деклараций на партию пшеницы урожая 2024 года и на партию гороха урожая 2025 года, предназначенных на пищевые цели и оформленных с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия. Так, при декларировании 1 тыс. т пшеницы и 700 т гороха предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов, используемых при выращивании.

Заявителями деклараций являются сельхозтоваропроизводители из Анжеро-Судженского и Ленинск-Кузнецкого районов Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, 14 и 15 января, по причине применения неверной методики при определении показателя «Зараженность вредителями» были прекращены еще 2 декларации на пшеницу урожая 2025 года, поставляемую на пищевые цели, общей массой более 7,2 тыс. т. Заявителями деклараций являлись сельхозтоваропроизводители из Тисульского и Тяжинского районов Кемеровской области — Кузбасса.

Таким образом, во всех случаях процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялись не в полной мере.

В результате контрольных (надзорных) мероприятий решением ведомства декларации о соответствии признаны недействительными, а предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителям рекомендовано изучить требования ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а при декларировании проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления.