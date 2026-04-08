В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал новую поставку в Китай медицинских шпателей из берёзы

2 апреля 2026 года в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил 2 разрешительных сопроводительных документа на отгрузку автомобильным транспортом в Китайскую Народную Республику деревянных изделий из березы (медицинский шпатель). Продукция произведена в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Вес подкарантинной продукции составил 46 т.

При досмотре инспектор ведомства не выявил нарушений законодательства в области карантина растений, подтвердив соблюдение кузбасским предприятием требований страны-импортера.

Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.