В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал новую поставку во Вьетнам лесоматериала из березы

16 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 264 куб. м лесоматериала из березы, заготовленного на территории Ижморского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки во Вьетнам.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство оформило собственникам продукции 6 фитосанитарных сертификатов.

kuzbassnews.ru
20/03/2026
