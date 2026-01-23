В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал первую в 2026 году партию куриных яиц, предназначенных для экспорта в Монголию

20 января специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал первую в 2026 году партию куриных пищевых яиц объемом 302 040 штук, предназначенную для экспорта из Кузбасса в Монголию.

Продукция прошла лабораторные исследования на микробиологические показатели, амфениколы, нитрофураны и их метаболиты, антибиотики тетрациклиновой группы, токсичные элементы, радионуклиды и на другие показатели в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которых она признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Экспорт куриных пищевых яиц организован с предприятия Кемеровской области — Кузбасса согласно заявке, предварительно оформленной через государственный цифровой портал экспортёров «Мой экспорт».

В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено. На продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5k установленной формы в Республику Монголия. Перевозка до места назначения предусмотрена автомобильным транспортом.