В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал первую в 2026 году поставку в Китай деревянных заготовок из березы

23 января специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал первую в 2026 году отгрузку 25,84 тонн деревянных заготовок из древесины лиственных пород (береза), заготовленных на территории Яйского района Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство оформило собственникам продукции фитосанитарный сертификат.