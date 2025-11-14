В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку в Китай березовых изделий

6 ноября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 28 т изделий из древесины берёзы в Китай.

В ходе досмотра экспортной партии были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило собственнику продукции фитосанитарный сертификат.