В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку в Китай деревянных заготовок из березы

14 мая 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 155 тонн деревянных заготовок из древесины лиственных пород (береза), заготовленных на территории Ижморского и Чебулинского муниципальных округов Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство оформило собственникам продукции6 фитосанитарных сертификатов.