В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку в Китай лесоматериала из березы

29 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 440 куб. м лесоматериала из березы, заготовленного на территории Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственникам продукции выданы 10 фитосанитарных сертификатов.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.