В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку в Узбекистан лесоматериала из хвойных пород

22 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 44,4 куб. м  лесоматериала из хвойных пород (пихта), заготовленных на территории  Тяжинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Республику Узбекистан.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственникам продукции выдан фитосанитарный сертификат.

А всего с начала 2025 года из региона в Республику экспортировано 150,6 куб. м данной продукции.

В ходе досмотра всех экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

kuzbassnews.ru
24/12/2025
