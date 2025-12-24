В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку в Узбекистан лесоматериала из хвойных пород

22 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 44,4 куб. м лесоматериала из хвойных пород (пихта), заготовленных на территории Тяжинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Республику Узбекистан.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственникам продукции выдан фитосанитарный сертификат.

А всего с начала 2025 года из региона в Республику экспортировано 150,6 куб. м данной продукции.

В ходе досмотра всех экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.