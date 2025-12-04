В Кузбассе Россельхознадзор провел более двух тысяч профмероприятий в области карантина растений

С января по ноябрь 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) в области карантина растений проведено 1 565 консультирований, 413 информирований, 89 профилактических визитов, объявлено 268 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Часть профилактических мероприятий состоялась с использованием мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающего взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства — это 73 профилактических визита и 56 консультирований.

Так, только в течение ноября специалисты ведомства провели 58 профилактических визитов, в ходе которых хозяйствующим субъектам были разъяснены вопросы по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, по порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Среди них представители ООО «Горскинское», ООО «Плотниковское», ООО «Росток», ООО «АгроЭлитИнвест», СПК «Вишневский», ООО «Траст», ООО «ЛесЭкспорт», ООО «Панда», ООО «ТПК «Сибирский лес», ИП Бураков Э.В. и другие.