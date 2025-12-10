В Кузбассе Россельхознадзор провел рабочую встречу с представителями регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

9 декабря 2025 года представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели рабочую встречу со специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кемеровской области. Темой для обсуждения стал план фитосанитарных мероприятий, направленных на соответствие производимой в регионе продукции растениеводства карантинным требованиям стран-импортеров, а также определение основных задач по взаимодействию на 2026 год.

Для этого участниками был определен порядок информационного взаимодействия при выявлении вредных организмов, являющихся карантинными для Российской Федерации и основных стран-импортеров российского зерна и картофеля. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы, возникающие в процессе работы в рамках действующего соглашения.

Особое внимание было уделено мониторингу распространения карантинных объектов, характерных для стран-импортеров, а также оказанию консультационной поддержки экспорто-ориентированным предприятиям.

В завершение встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия и совместном решении задач, направленных на фитосанитарное благополучие выращиваемой подкарантинной продукции и земель сельскохозяйственного назначения Кемеровской области — Кузбасса.