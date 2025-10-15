В Кузбассе Россельхознадзор с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для сельхозтоваропроизводителя

13 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для ООО «Усть-Сертинское», выращивающего зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур на территории Кемеровской области-Кузбасса.

Так, хозяйствующему субъекту разъяснены вопросы по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Кроме того, специалист Россельхознадзора дал разъяснения действующего законодательства в области карантина растений, в том числе по вопросам процедуры оформления карантинного сертификата согласно Приказа Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата».

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям о возможности проведения профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающего взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.