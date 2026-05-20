В Кузбассе Россельхознадзор в ходе обязательного профилактического визита выявил нарушение требований земельного законодательства

13 мая 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора АО «Угольная компания «Сила Сибири», осуществляющему хозяйственную деятельность на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса, выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований земельного законодательства.

Ранее специалистом ведомства в отношении этой организации, специализирующейся на обогащении угля, был проведен профилактический (обязательный) визит по месту осуществления деятельности. В ходе него контролируемое лицо было проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к хозяйственной деятельности в рамках земельного законодательства.

Было установлено, что на земельном участке площадью 48 га частичное зарастание древесной растительностью (молодой подрост березы высотой от 1,5 до 4,5 метров), по всей площади имеются признаки выжигания сухой травянистой растительности, наблюдается закочкаренность, отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование, сенокошение и другие виды обработки).

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на части земельного участка не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

Нарушителю предписано до 1 октября 2026 года провести агротехнические, мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по защите сельхозугодий от зарастания древесной растительностью, мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.