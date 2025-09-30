В Кузбассе Россельхознадзор выявил факт неизвещения о доставке подкарантинной продукции

29 сентября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с неизвещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области-Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушение. Так, в адрес юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области, из Республики Казахстан были ввезены огурцы свежие — 40 т; кинза свежая — 3,42 т; укроп свежий — 18,2 т; петрушка свежая — 4,6 т; рукола свежая — 0,3 т; редис свежий — 1,8 т; шпинат свежий — 0,3 т; салат листовой свежий — 0,6 т; мята свежая — 0,12 т. Однако общество с ограниченной ответственностью не известило Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности, а именно:

— извещать немедленно территориальное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.