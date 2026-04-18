В Кузбассе Россельхознадзор выявил факт неизвещения о доставке подкарантинной продукции

5 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю в связи с неизвещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области - Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушения. Так, в адрес хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на территории Новокузнецкого муниципального округа, из Красноярского края автотранспортом были ввезены лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные – ель сибирская, пихта сибирская, сосна сибирская кедровая в общем количестве 10,87 куб.м. Однако предприниматель не известил Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции и не провел погашение карантинного сертификата во ФГИС «Аргус–Фито» в установленный законодательством срок.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 № 206 - ФЗ «О карантине растений» обязанности, а именно:

— извещать немедленно территориальное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме;

— осуществлять погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено надлежащим образом направить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной продукции, а также осуществить погашение карантинного сертификата.