Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзором оформлено 16 ветеринарных сертификатов на животных-компаньонов

С января по апрель 2026 года  специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали перевозку 16 питомцев, сопровождавших владельцев, выезжающих за рубеж авиационным транспортом с территории Кузбасса.

В частности, ветеринарные сертификаты были оформлены на вывоз 8 собак и 8 кошек.

Перед путешествием все питомцы в обязательном порядке были идентифицированы посредством чипирования, осмотрены государственными ветеринарными врачами и имели действующую вакцинацию в соответствии с видовой принадлежностью. Нарушений правил перевозки животных не зафиксировано.

Одним из самых популярных направлений, куда отправились питомцы со своими хозяевами, в текущем году стала Турция. Также получили сертификаты на вывоз животных владельцы, поехавшие в Сербию, Испанию, Грузию, во Вьетнам и в Таиланд.

Справочно:

При перемещении с животными за пределы территории России необходимо заранее уточнять требования стран-импортеров, куда планируется поездка, поскольку они могут меняться. Если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо уточнить ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.

Заблаговременно перед поездкой владельцы животных имеют возможность внести в систему E-cert все необходимые сведения о животном, маршруте следования и транспортном средстве, что существенно сокращает время оформления ветеринарных сертификатов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также иных местах оформления мелких домашних животных. Оформить сертификат онлайн можно на официальном сайте Россельхознадзора.

Общество
kuzbassnews.ru
12/05/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus