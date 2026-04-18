В Кузбассе Россельхознадзором оформлено 16 ветеринарных сертификатов на животных-компаньонов

С января по апрель 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали перевозку 16 питомцев, сопровождавших владельцев, выезжающих за рубеж авиационным транспортом с территории Кузбасса.

В частности, ветеринарные сертификаты были оформлены на вывоз 8 собак и 8 кошек.

Перед путешествием все питомцы в обязательном порядке были идентифицированы посредством чипирования, осмотрены государственными ветеринарными врачами и имели действующую вакцинацию в соответствии с видовой принадлежностью. Нарушений правил перевозки животных не зафиксировано.

Одним из самых популярных направлений, куда отправились питомцы со своими хозяевами, в текущем году стала Турция. Также получили сертификаты на вывоз животных владельцы, поехавшие в Сербию, Испанию, Грузию, во Вьетнам и в Таиланд.

Справочно:

При перемещении с животными за пределы территории России необходимо заранее уточнять требования стран-импортеров, куда планируется поездка, поскольку они могут меняться. Если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо уточнить ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.

Заблаговременно перед поездкой владельцы животных имеют возможность внести в систему E-cert все необходимые сведения о животном, маршруте следования и транспортном средстве, что существенно сокращает время оформления ветеринарных сертификатов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также иных местах оформления мелких домашних животных. Оформить сертификат онлайн можно на официальном сайте Россельхознадзора.