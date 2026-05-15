В Кузбассе Россельхознадзором сертифицировано на экспорт 176,3 тысячи тонн зерновой продукции

С января по апрель 2026 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку 176,3 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем проинспектированной ведомством продукции увеличился в 2,2 раза.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертиз подтвердили соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Так, 30% объема, или 53,5 тыс. т, составили партии зерновой продукции в Китай (горох — 29,8 тыс. т, ячмень — 15,2 тыс. т, овес — 7,2 тыс. т, пшеница — 700 т, гречиха — 600 т).

Кроме того, ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты в Казахстан — 49,9 тыс. т (пшеница — 42,7 тыс. т, овес — 5,1 тыс. т, рожь — 2,1 тыс. т); Вьетнам — 7,1 тыс. т пшеницы; Киргизию — 3,8 тыс. т пшеницы.

46,9 тыс. т составили партии семян рапса для промышленной переработки, которые были направлены в Калининград.

Еще 1,9 тыс. т семян рапса экспортированы в Белоруссию.

13,2 тыс. т составили продукты переработки зерна (мука и отруби пшеничные, крупа манная), импортерами которых стали Азербайджан, Китай, Монголия, Киргизия и Казахстан.