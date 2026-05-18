В Кузбассе Россельхознадзором сертифицированы экспортные партии рапсового масла в Китай

13 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 4 фитосанитарных сертификата на партии рапсового масла, произведённого на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

Перевозка 103 т продукции до места назначения предусмотрена в железнодорожных вагонах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Стоит отметить, что организация-экспортер включена в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора, который ведет компетентное ведомство принимающей стороны в соответствии с Приказом ГТУ Китая №248.

С 1 января по 13 мая 2026 года объем рапсового масла, экспортированного из Кузбасса в Китай, составил 569 т.

kuzbassnews.ru
18/05/2026
Новости Кузбасса © 2007-2026
