В Кузбассе с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведен профилактический визит в отношении сельхозтоваропроизводителя

3 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке, в отношении сельхозпроизводителя ИП Хализова И.В., выращивающего зерновые и зернобобовые культуры на территории Мариинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе встречи представителем ведомства были разъяснены критерии риска и основания для снижения категории риска, даны необходимые для работы рекомендации. Кроме того, обсуждались виды, содержание и интенсивность контрольных мероприятий, которые могут быть проведены в отношении предпринимателя. Особое внимание стороны уделили правилам производства, хранения и транспортировки сельскохозяйственных культур.

Также, в процессе мероприятия даны рекомендации и по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).