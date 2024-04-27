В Кузбассе сотрудники Росгвардии почтили память участников трагических событий на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, считающаяся крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность участникам памятных мероприятий, возложили цветы к мемориалам и провели встречи с участниками тех событий.

В Прокопьевске росгвардейцы обеспечили правопорядок во время возложения цветов на памятнике ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Стражи правопорядка проследили за ходом мероприятия и безопасностью прокопчан.

В поселке Яшкино начальник пункта централизованной охраны майор Денис Минаев вместе с работниками сельской библиотеки, непосредственными ликвидаторами последствий аварии в Чернобыле, вдовами погибших участников, пострадавшими от техногенных аварий и неравнодушными жителями возложили цветы к мемориалу, посвященного яшкинцам, участвовавшим в ликвидации катастрофы.

Кроме этого, в Кемерове сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии не только почтили память возложением цветов к мемориалу, но и встретились с ликвидатором аварии на ЧАЭС. Ветеран войск правопорядка и участник ликвидации последствий катастрофы Юрий Федорович Иванов в ходе встречи рассказал росгвардейцам про свое участие в ликвидации последствий аварии. Вспоминая событиях тех лет, ветеран напомнил, насколько опасным и необходимым был их труд.

Памятные мероприятия с участием росгвардейцев прошли и в других населенных пунктах Кемеровской области.

В апреле 1986 года военнослужащие внутренних войск МВД СССР были первыми, кто принял удар атомной стихии на Чернобыльской АЭС. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции многие военнослужащие были награждены правительственными наградами СССР, а позднее - государственными наградами Российской Федерации.

Фото: Росгвардия