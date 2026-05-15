В Кузбассе сотрудники Россельхознадзора приняли участие в международной акции «Сад Памяти»

15 мая 2026 года сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в международной акции «Сад Памяти», высадив саженцы хвойных деревьев возле храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в с. Ягуново Кемеровской области - Кузбасса.

Мероприятие, приуроченное к 81-летию Великой Победы, объединило людей в составе трудовых коллективов, работников лесного хозяйства, волонтеров, неравнодушных жителей региона.

Возле храма было высажено 25 саженцев сосны, которые станут живым памятником героям Великой Отечественной войны. Участники перед посадкой получили необходимый инвентарь и прошли инструктаж по правильной высадке лесных культур.

Напомним, что акция «Сад Памяти» проходит по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ. Организаторы — АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

Цель масштабной эколого-патриотической акции, которую своим личным вкладом и трудом поддерживают сотрудники Россельхознадзора — ежегодная высадка 27 млн деревьев по всей России в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево – символ памяти и благодарности мирных поколений.