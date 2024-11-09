В Белово открылся полицейский класс

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в средней общеобразовательной школе №11 города Белово состоялось открытие «полицейского» класса. О задачах и целях этого проекта рассказали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово.

Кирилл Никешин, специалист отделения по работе с личным составом: «Полицейский» класс открывается с целью осуществления правового просвещения школьников, привития профессионального интереса к полицейской службе, нравственного и физического воспитания, формирования традиционных ценностей. В рамках проекта мы расскажем о специфике подразделений транспортной полиции, школьники познакомятся с различными отраслями права.



На первом занятии «полицейский» класс познакомился с патрульно-постовой службой и подразделением по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Сергей Зыков, заместитель командира отдельного взвода ППСП, рассказал о том, как транспортные полицейские охраняют общественный порядок на вокзалах, в поездах дальнего и пригородного сообщения. Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних Мария Комарова подчеркнула главную особенность службы инспекторов ПДН - обеспечение безопасности юных пассажиров в дороге и сопровождение организованных детских групп в путешествиях.



Встречи, на которых учащиеся школы №11 узнают о работе оперативников уголовного розыска, следователей, сотрудников других подразделений ЛО МВД России на станции Белово, запланированы до конца учебного года и будут проходить ежемесячно.

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте