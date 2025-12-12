Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора оформили сертификаты на отгрузку в Калининград соевых бобов

9 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию бобов соевых, предназначенных для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград с целью дальнейшего экспорта. Вес партии составил 70 т.

Продукция, выращенная для промышленной переработки на территории Амурской области, успешно прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на соответствие требованиям законодательства.

Всего с начала 2025 года с территории Кузбасса в Калининград под контролем Россельхознадзора отправлено 12 295,2 т соевых бобов.

kuzbassnews.ru
12/12/2025
