В Кузбассе специалисты Россельхознадзора подтвердили соответствие лицензиата требованиям по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях

В начале декабря 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило заявление ООО «Ферма Альпак» о необходимости внесения изменений в реестр лицензий в связи со сменой адреса места осуществления деятельности. Ранее данный лицензиат вел деятельность по адресу: Кемеровская область — Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, пос. Шерегеш, Сектор Е.

12 декабря для подтверждения соответствия лицензионным требованиям специалисты ведомства провели выездную оценку по новому адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, пос. Шерегеш, Сектор А. с использованием мобильного приложения «Инспектор» и средств фото и видеофиксации. В результате было принято положительное решение о внесении необходимых изменений в реестр лицензий Россельхознадзора.

На территории ООО «Ферма Альпак» размещены 10 миниатюрных барашков уэссанчиков, 22 кролика и 10 альпак, которые, будучи южанами, совсем не боятся зимы и отлично переносят сибирские холода, так как их шерсть приспособлена к самым суровым испытаниям природы.

В настоящее время информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора, размещенный по ссылке.