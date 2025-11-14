С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области – Кузбасса 436 контрольных (надзорных) мероприятий, из которых более половины – это 244 – в виде выездных обследований земельных участков. Обследовано более 6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, а на площади более 4 тыс. га выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства.

В адрес правообладателей земельных участков, нарушивших законодательство, были применены меры административного воздействия — выдано 77 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также вынесено 34 постановления о привлечении к административной ответственности. Однако в целях минимизации административной нагрузки специалисты Россельхознадзора делают акцент на применении превентивных мер, что позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе с января по октябрь 2025 года инспекторы ведомства объявили 82 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении правообладателей земельных участков, провели 39 профилактических визитов и 504 консультации. Как следствие, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 467,4 га ранее неиспользуемых или используемых с нарушением земель.