В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при реализации пакетированных семян

С 28 по 30 апреля 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадора провели выездные обследования без взаимодействия с хозяйствующими субъектами – розничными магазинами по реализации семенного материала в городе Топки Кемеровской области – Кузбасса. В ходе мероприятий выявлены 139 единиц пакетированных семян сельскохозяйственных растений, не соответствующих требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, в соответствии с частью 2 ст. 16 Закона запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В их числе оказались семена огурца сортов «Шопа», «Ребята – пикулята», «Корюшка», «Месье оливье», «Сибирская гирлянда», «Ясельная группа», «Пучковый Бум»; гороха сортов «Ранний Маяк», «Ползунковый», «Лакомка»; томата сортов «Русская империя», «Де Барао желтый», «Лось», «Цыпочка», «Самородок» , «Пузата Хата», «Соседская зависть», «Афрочерри»; кабачка сортов «Белый», «Золотой гребешок», «Сундучок здоровья»; бобов сорта «Трижды белые», фасоли овощной (спаржевой) сорта «Романа»; баклажана сорта «Черный красавец».

Также выявлено нарушение по ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Так, с несоответствующей тарной этикеткой к реализации предлагались пакетированные семена бобов сорта «Трижды белые», томата сорта «Русская империя», огурца сортов «Журавлик», «Засолочный», «Изящный», «Конкурент», «Парижский корнишон» и гороха сортов «Адагумский», «Амброзия», «Альфа», «Глориоза», «Детский сахарный».

В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующих субъектов объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что в последнее время появилось очень много компаний, которые занимаются расфасовкой и реализацией семян. К сожалению, далеко не каждая из них продает качественный продукт. Есть и те, которые реализуют семена сомнительного качества. В этой связи ведомство рекомендует выбирать семена в специализированных магазинах, дорожащих своей репутацией, в которых продавцы при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам.

При этом при покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация, регламентированная законодательством:

– ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

— номер партии семян сельскохозяйственных растений;

— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Проверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, можно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://gossortrf.ru/), в том числе в форме открытых данных, размещаемых оператором Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений.