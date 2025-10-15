В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили новые нарушения при реализации пакетированных семян

7 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадора провел выездное обследование без взаимодействия с хозяйствующим субъектом – розничным магазином по реализации семенного материала в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области – Кузбасса. В ходе мероприятия обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, в соответствии с частью 2 ст. 16 Закона запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В их числе оказались семена томата сортов «Черри Ира», «Ред Робин», «Сливки-оливки», «Григорашик», «Лось», а также огурца сорта «Щука».

Кроме того, зафиксировано нарушение ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Так, с несоответствующей тарной этикеткой к реализации предлагались пакетированные семена огурца сорта «Аллигатор 2».

В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.