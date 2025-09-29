В Кузбассе спецназ Росгвардии будут готовить экстремальному вождению на кроссовых мотоциклах

В областном центре военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» при участии Федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области начнут подготовку по экстремальному эндуро на кроссовых мотоциклах. Занятия будут проводиться под руководством мастеров спорта на мотоциклетной трассе «Люскус».

Сегодня мотоциклы широко применяются в работе штурмовых групп, подразделений снабжения, разведки и эвакуации, где особенно важны мобильность и способность преодолевать пересечённую местность. В ходе подготовке бойцы спецназа будут не только учиться преодолевать сложную пересечённую местность и препятствия, но и отрабатывать ведение боя и совершенствовать тактику с учётом опыта СВО.

Президент федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области Кирилл Цвенгер отмечает, что в первую очередь это возможность привить бойцам навыки, которые помогут спасти не одну жизнь, а также привлечь внимание к спорту, набирающему популярность. Среди задач - приучать мотоциклистов отрабатывать навыки на мотодромах, а не на проезжей части.

Кроме того, Управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу совместно с региональным отделением Народного фронта прорабатывает возможность использования мототехники, обращённой в собственность государства, для нужд СВО. По данным активистов, на штрафстоянках скопилось несколько сотен единиц различной мототехники, включая питбайки и кроссовые мотоциклы, часть из которой может быть обращена в пользу государства.

«В настоящий момент мы еженедельно отправляем бойцам на СВО дополнительную помощь. Если нам удастся выработать совместный алгоритм действий с компетентными ведомствами, который уже на практике реализуется в некоторых регионах, мы не только поспособствуем поддержке бойцов и спасём чьи-то жизни, но и, возможно, окажем воздействие на нерадивых владельцев подобной мототехники, предупредив трагедии на наших улицах», - отметили в отделении Народного фронта по Кузбассу.

Фото: Росгвардия