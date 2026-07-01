В Кузбассе стартовал трехдневный образовательный слет студенческого актива «Кузбасс-Профи Фест»

С 1 по 3 июля на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания впервые проходит образовательный слет «Кузбасс-Профи Фест».

Мероприятие объединило старост и лидеров молодежных направлений профессиональных образовательных организаций региона, а также гостей из Алтайского края.

В этом году слет посвящен студенческому самоуправлению и студенческому туризму: участники составят пул туристических событий Кузбасса, интересных молодежи, и предложат собственные маршруты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса