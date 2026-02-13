Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе суд оштрафовал землепользователя за невыполнение предписаний Россельхознадзора

В январе 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило судебное решение, в соответствии с которым ООО «Шахтоуправление «Майское» назначен штраф в размере 50 000 рублей. Основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации стало неисполнение в срок законного предписания надзорного органа. Постановление вступило в законную силу 13 января 2026 года.

Факты не проведения на площади 28 633 кв. м мероприятий по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению плодородия почв и приведению земель в состояние, пригодное для  сельскохозяйственного использования были зафиксированы в ходе выездных обследований в границах Прокопьевского муниципального округа в сентябре 2025 года. По результатам наблюдения, проведенного в октябре 2025 года, были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушения земельного законодательства.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства возбудил в отношении ООО «Шахтоуправление «Майское» административное дело, материалы которого были направлены в мировой суд по территориальному признаку для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

В свою очередь, Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора юридическому лицу выдано повторное предписание со сроком исполнения до 30 апреля 2026 года.

13/02/2026
