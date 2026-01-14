В Кузбассе суд рассмотрел уголовное дело пенсионерки, которая воспользовалась кредитной картой умершего сына

Кузбасская пенсионерка воспользовалась кредитной картой умершего сына, оплатив его похороны и обустройство места захоронения. Позже служба безопасности банка в ходе работы с задолженностью выявила переводы денежных средств после смерти владельца карты. В связи с этим банк обратился в правоохранительные органы по факту хищения денег с банковского счёта.

Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года служба безопасности банка выявила, что после смерти владельца с его кредитной карты были переведены деньги в размере 142 тыс. рублей Информация о хищении денег была передана в органы внутренних дел. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в сентябре 2024 года 66-летняя жительница одного из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса утром обнаружила, что умер её 48-летний сын. Денег на похороны у пенсионерки не было, но она знала, что у сына в пользовании находилась кредитная карта. Войти в телефон и банковское приложение покойного ей помогла родственница. По просьбе пенсионерки родственница помогла перевести деньги со счёта, полагая, что это не кредитная карта. Средства были сняты наличными. Всю сумму в размере 142 тысячи рублей пенсионерка потратила на организацию похорон сына и обустройство места захоронения.

В результате незаконных действий банку был причинён материальный ущерб, который пенсионерка полностью погасила в ходе расследования уголовного дела.

В суде женщина полностью признала вину в совершённом преступлении.

Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы, постановив считать его условным с испытательным сроком 1 год.

Однако с учётом данных о личности подсудимой, степени общественной опасности преступления и иных установленных обстоятельств суд посчитал возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую. При этом кредитная организация в связи с отсутствием претензий к подсудимой не возражала прекратить уголовное дело.

В результате суд освободил пенсионерку от отбывания назначенного судом наказания в связи с примирением с потерпевшим, а также по причине имущественной несостоятельности освободил её от уплаты процессуальных издержек в размере около 18 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд