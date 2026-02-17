Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе транспортные полицейские и общественники провели акцию «Добрые дела»

В преддверии Дня образования органов внутренних дел на транспорте сотрудники отдела полиции на станции Тайга  Кузбасского ЛУ МВД России Оксана Галищук и Дмитрий Федько, председатель совета ветеранов при линейном управлении Виктор Сантьев совместно с будущими юристами - студентами второго курса Сибирского политехнического техникума оказали помощь ветеранам транспортной полиции - участникам специальной военной операции.  Участники акции навестили и поздравили с наступающими праздниками старшего лейтенанта полиции в отставке Алексея Ваганова, прослужившего 17 лет в должности оперуполномоченного по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛОП на станции Тайга. В 2022 году Алексей Дмитриевич добровольцем ушел на специальную военную операцию. Выполняя боевую задачу, получил ранение, и сейчас  ему тяжело самостоятельно очистить от снега придомовую территорию. Эту задачу взяли на себя гости, попутно помогая и с другими делами по хозяйству.   Адресную помощь сотрудники транспортной полиции оказали семье Алексея Бендерского - прапорщика полиции в отставке, служившего в  должности помощника оперативного дежурного ЛОП на станции Тайга. В 2022 году Алексей Алексеевич погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.   «Добрые дела» будут продолжаться - добровольцы понимают, как важно в современном мире чувствовать желание делать что-либо хорошее для близких и совершенно незнакомых людей, совершенно не требуя ничего взамен. Такие мероприятия способствуют социально-нравственному и патриотическому воспитанию, а также предоставляют возможность проявить активную гражданскую позицию, - отметила представитель общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Жанна Кошкарева. Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

17/02/2026
