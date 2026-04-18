В Кузбассе транспортные полицейские приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии 9 Мая сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России присоединились к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». В ней приняли участие представители Общественного совета и участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Сибирского политехнического техникума.

На железнодорожном вокзале города Кемерово транспортные полицейские вручили пассажирам пригородных электропоездов и горожанам более 100 символов памяти и благодарности фронтовикам и труженикам тыла — участникам Великой Отечественной войны. Сотрудники транспортной полиции также рассказали об истории георгиевской ленты и правилах ее ношения.

Информационно-пропагандистское мероприятие адресовано в первую очередь молодому поколению, которое принимает эстафету сохранения исторического знания о самой страшной войне и роли советского народа в победе над фашизмом.

Кроме того, пассажирам напомнили о соблюдении требований безопасности на перронах, на территориях вокзальных комплексов, при следовании в электропоездах. Самым юным пассажирам вручили красочные брошюры, раскраски, линейки и закладки с изображениями основных правил поведения на железной дороге.

