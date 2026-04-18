Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе транспортные полицейские приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии 9 Мая сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России присоединились к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». В ней приняли участие представители Общественного совета и участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Сибирского политехнического техникума.

На железнодорожном вокзале города Кемерово транспортные полицейские вручили пассажирам пригородных электропоездов и горожанам более 100 символов памяти и благодарности фронтовикам и труженикам тыла — участникам Великой Отечественной войны. Сотрудники транспортной полиции также рассказали об истории георгиевской ленты и правилах ее ношения.

Информационно-пропагандистское мероприятие адресовано в первую очередь молодому поколению, которое принимает эстафету сохранения исторического знания о самой страшной войне и роли советского народа в победе над фашизмом.

Кроме того, пассажирам напомнили о соблюдении требований безопасности на перронах, на территориях вокзальных комплексов, при следовании в электропоездах. Самым юным пассажирам вручили красочные брошюры, раскраски, линейки и закладки с изображениями основных правил поведения на железной дороге.

Фото: КУзбасского ЛУ МВД России 

Общество
kuzbassnews.ru
08/05/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus