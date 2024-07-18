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В Кузбассе транспортные полицейские привлекли к ответственности жителя Омска за мелкое хулиганство в поезде

В дежурную комнату линейного пункта полиции на станции Промышленная от представителя компании перевозчика поступило сообщение, о том, что в один из вагонов пассажирского поезда сообщением Новокузнецк – Санкт-Петербург требуется наряд полиции, в связи с неадекватным поведением пассажира.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции установил, что 37-летний житель города Омска громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и проводника. На требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия пассажир не реагировал.

Транспортными полицейскими в отношении мужчины составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренный статьей 20.1 и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

 

 

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте

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kuzbassnews.ru
18/07/2024
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