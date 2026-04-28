В Кузбассе транспортные полицейские провели антинаркотические беседы со школьниками

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» транспортные полицейские совместно со специалистом по охране труда Кемеровской дистанции пути провели профилактические беседы для учащихся школы № 8 города Кемерово.

Инспектор по делам несовершеннолетних Кузбасского линейного управления МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Владимир Лайсичук разъяснил школьникам уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также о последствиях их употребления для здоровья и будущего. Он подчеркнул, что в трудных ситуациях, в том числе при давлении со стороны сверстников или взрослых, необходимо незамедлительно обращаться за помощью к взрослым или в полицию.

Особое внимание было уделено рискам в цифровой среде. Школьникам довели до сведения, что злоумышленники в сети Интернет могут вовлекать их в продажу и распространение наркотических средств, а также вести пропаганду потребления запрещённых веществ. Полицейские акцентировали внимание на необходимости бдительности при использовании интернет-ресурсов и социальных сетей. В случае обнаружения интернет-ресурсов с признаками пропаганды наркотиков, необходимо незамедлительно сообщать о них в полицию.

В завершение мероприятия школьникам продемонстрировали документальный фильм «Три дороги», который через реальные истории людей показывает, как наркотики уничтожают судьбы, заставляя идти на преступления и платить высокую цену за ошибки.

