В Кузбассе транспортные полицейские задержали мужчину, в сумке которого находилось полкилограмма наркотиков

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России на привокзальной площади станции Топки задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сумку с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой почти 500 граммов.

Злоумышленник пояснил, что коноплю собрал у себя в огороде. Оперативники провели осмотр по месту жительства и вручили предписание на уничтожение дикорастущей конопли, обнаруженной на его участке.

В отношении задержанного следственным отделом Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок десяти лет.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России