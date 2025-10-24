Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе транспортные полицейские задержали мужчину, в сумке которого находилось полкилограмма наркотиков

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России на привокзальной площади станции Топки задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сумку с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой почти 500 граммов.

Злоумышленник пояснил, что коноплю собрал у себя в огороде. Оперативники провели осмотр по месту жительства и вручили предписание на уничтожение дикорастущей конопли, обнаруженной на его участке.

В отношении задержанного следственным отделом Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок десяти лет.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
24/10/2025
Происшествия
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus