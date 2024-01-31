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В Кузбассе Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в сфере карантина растений по инициативе контролируемых лиц.

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  заявкам от хозяйствующих субъектов в январе 2024 года  в Ленинск -Кузнецком, Тисульском, Гурьевском районах и в г. Юрга Кемеровской области - Кузбасса проведено                                   7 профилактических визитов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении                    ООО "ПК "Рассвет", ООО "СибБиоПродукт", ИП Главы (КФХ)                    Тимченко С.В., ИП Бедренца И.Г., ИП Бортника И.Ю., ИП Водопьянова В. С., ИП Мовсесяна А. А.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, требования предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации в области карантина растений, по работе Управления при приеме и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна на экспорт в КНР и Вьетнам.

Общество
kuzbassnews.ru
31/01/2024
Общество
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