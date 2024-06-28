В Кузбассе владельцам личных подсобных хозяйств объявлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства

В июне 2024 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступила информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства на территории Кемеровской области -Кузбасса.

Так, граждане г. Анжеро-Судженска отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных сотрудникам ГБУ «Анжеро-Судженская СББЖ» для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Данный факт стал основанием для объявления 21 июня 2024 года всем владельцам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано незамедлительно в полном объеме провести плановые и внеплановые обработки, исследования и вакцинацию сельскохозяйственных животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что согласно закону «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. При этом владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.