В Кузбассе вынесен обвинительный приговор о взяточничестве, незаконном пересечении государственной границы РФ и приобретении поддельных документов

Заводский районный суд г. Кемерово постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя областного центра и иностранного гражданина. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 327 УК РФ и ч. 5 ст. 30, ч. 3 ст. 327 УК РФ (пособничество в приобретении и приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, предоставляющих права).

В суде установлено, что в октябре 2022 года иностранный гражданин был депортирован из Российской Федерации с установлением запрета на въезд в страну до 31 октября 2027 года.

В январе 2024 года обвиняемый обратился в компетентные органы своей страны с заявлением об изменении имени и фамилии, а в феврале 2024 года, используя уже новые документы, он незаконно пересек государственную границу. Желая в дальнейшем жить и работать в России, мужчина при содействии пособника за 45 тыс. рублей незаконно приобрел поддельные паспорт и водительское удостоверение, оформленные на имя гражданина Российской Федерации.

В октябре 2024 года его противоправная деятельность была пресечена. Желая избежать ответственности за содеянное, обвиняемый передал через посредника взятку сотруднику правоохранительного органа в размере 100 тыс. рублей за оказание содействия в непривлечении его к уголовной ответственности и оставлении на территории Российской Федерации.

После передачи денег посредник с поличным был задержан сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

Вину в совершении преступлений мужчины признали.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил иностранному гражданину 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей, его соучастнику — 3 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области