В Кузбассе выявлены нарушения при мониторинге данных во ФГИС «Сатурн»

11 июня 2024 года специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора при мониторинге данных во ФГИС «Сатурн» выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Так, установлено, что хозяйствующие субъекты ООО «Авангард» и ФХ Кугель В.Г., ведущие производство сельскохозяйственной продукции на территории Кемеровской области — Кузбасса с применением пестицидов и агрохимикатов, не внесли во ФГИС «Сатурн» сведения о планируемом их использовании.

По факту выявленных нарушений ведомством в адрес юридических лиц объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований части 5 статьи 15.2 Федерального закона №109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что ФГИС «Сатурн» — это электронная система прослеживаемости, созданная для обеспечения контроля безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. Её основной задачей является прослеживаемость и учет партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении на территории Российской Федерации. С 1 сентября 2022 года внесение данных в информационную систему является обязательным для всех участников оборота пестицидов и агрохимикатов.