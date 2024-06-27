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В Кузбассе выявлены нарушения при мониторинге данных во ФГИС «Сатурн»

11 июня 2024 года специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора при мониторинге данных во ФГИС «Сатурн» выявлены нарушения обязательных  требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Так, установлено, что хозяйствующие субъекты ООО «Авангард» и  ФХ Кугель В.Г., ведущие  производство сельскохозяйственной продукции на территории Кемеровской области — Кузбасса с применением пестицидов и агрохимикатов, не внесли во ФГИС «Сатурн» сведения о планируемом их использовании.

По факту выявленных нарушений ведомством в адрес юридических лиц объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований части 5 статьи 15.2 Федерального закона №109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что ФГИС «Сатурн» — это электронная система прослеживаемости, созданная для обеспечения контроля безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. Её основной задачей является прослеживаемость и учет партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении на территории Российской Федерации. С 1 сентября 2022 года внесение данных в информационную систему является обязательным для всех участников оборота пестицидов и агрохимикатов.

Общество
kuzbassnews.ru
27/06/2024
Общество
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