В Кузбассе заключён под стражу курьер, похитивший у пенсионерки из Мариинска 3 млн рублей

Мариинским городским судом Кемеровской области удовлетворено ходатайство начальника отделения СО отдела МВД России «Мариинский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 18-летнего кемеровчанина, задержанного накануне после совершения хищения обманным путём трёх миллионов рублей у 74-летней пенсионерки из Мариинска.

По версии следствия, ещё летом 18-летний кемеровчанин, не имеющий постоянного источника дохода, нашёл «подработку» в одном из популярных интернет-мессенджеров, которая заключалась в соучастии в преступных действиях по обману граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию, под предлогом продления договора на использование стационарных телефонов. По предварительной договорённости, молодому человеку в преступной схеме отводилась роль курьера, который должен был забирать у введённых в заблуждение пенсионеров деньги за проценты от полученной суммы.

В начале октября жертвой злоумышленников оказалась 74-летняя жительница Мариинска, которой поступил звонок якобы от сотрудников компании «Ростелеком» о продлении договора на использование стационарного телефона. Следующий звонок пенсионерке поступил уже якобы от сотрудника Федеральной службы безопасности, который в ходе разговора убедил пожилую женщину, что она находится под воздействием мошенников, поэтому ей нужно задекларировать денежные средства, передав их для сохранности «сотруднику», который приедет к ней и сообщит кодовое слово.

Пенсионерка выполнила все указания злоумышленников, передав через некоторое время приехавшему курьеру три миллиона рублей. После того, как злоумышленники перестали выходить на связь, обманутая жительница Мариинска обратилась с заявлением о совершённом преступлении в органы внутренних дел.

Тем временем обвиняемый уже успел передать в областной столице похищенные деньги неустановленному лицу, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В результате молодому кемеровчанину органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По мнению органов предварительного расследования, обвиняемый, оставшись на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от следствия и суда, оставшись на свободе.

При этом сам обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следствия.

В результате суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд