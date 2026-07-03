В Кузбассе жительница Мариинска простила пенсионера, похитившего её дорогостоящий смартфон

72-летний пенсионер нашёл на дороге по пути домой мобильный телефон марки «iPhone 17 Pro» и решил оставить его себе для использования в личных целях. Однако приложение определения геопозиции потерянного устройства, установленное у хозяйки смартфона на другом её телефоне аналогичной марки, разрушило планы злоумышленника.

Из материалов уголовного дела следует, что в начале июня текущего года 72-летний пенсионер, возвращаясь с велопрогулки домой, увидел лежащий на проезжей части мобильный телефон. Телефон был включён, в этот момент на него кто-то звонил. Но пожилой мужчина отвечать на звонок не стал и мер для возврата телефона владельцу не предпринял, решив оставить найденное себе. На марку телефона он не обратил внимания, так как не разбирается в их моделях. Во дворе дома он вынул и уничтожил сим-карту, а сам телефон спрятал в соседских надворных постройках.

Найденный пенсионером телефон оказался смартфоном одной из последних моделей «iPhone 17 Pro» и принадлежал местной жительнице. У девушки было два таких телефона, отличавшихся только объёмом памяти. В день потери телефона она после работы подошла к своему автомобилю, где встретила подругу. Пока беседовала с подругой, положила оба телефона на капот автомобиля рядом с лобовым стеклом. После этого она уехала на автозаправку, где вспомнила про телефоны. Но на капоте остался лишь один из смартфонов – второй был утерян. Сразу же девушка стала звонить на утерянный телефон. Поначалу она слышала сигнал вызова, но через некоторое время телефон оказался отключён. Тогда владелица смартфонов воспользовалась приложением определения геопозиции потерянного устройства, по которому определила адрес местонахождения дорогостоящего телефона.

Поначалу никто телефон ей не возвращал. Но когда она заявила в правоохранительные органы о краже, пенсионер сознался в присвоении найденного смартфона и выдал его сотрудникам полиции. Телефон вернули законной владелице.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

На стадии предварительного расследования уголовного дела девушка настаивала на привлечении пенсионера к уголовной ответственности. Но в суде заявила ходатайство о прекращении дела в связи с примирением, так как претензий к подсудимому уже не имеет: телефон возвращён, мужчина принёс ей извинения.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд установил, что все условия, предусмотренные законодательством для прекращения уголовного дела, соблюдены.

В результате 72-летний пенсионер был освобождён от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей.

Уголовное дело в отношении него было прекращено.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством нашедший вещь, денежные или платёжные средства гражданин обязан принять меры для возврата потерянного законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции. Иначе у правоохранительных органов будут все основания для привлечения к уголовной ответственности лица, оставившего себе найденное.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд