В марте 2025 года владельцам ЛПХ в Кузбассе объявлены новые предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства

В марте 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из учреждений по борьбе с болезнями животных, представляющих государственную ветеринарную службу Кузбасса, поступила информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства.

Так, 9 граждан города Новокузнецк и Кемеровского муниципального округа, отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий, а также представить полные сведения, необходимые для учета животных в одном из компонентов ФГИС «ВетИС» – «Хорриот».

Стоит отметить, что с 1 сентября 2024 года маркирование и учет крупного рогатого скота в Российской Федерации являются обязательными и подразумевают внесение информации о животном, промаркированном в соответствии с ветеринарными правилами, с присвоением животному уникального буквенно-цифрового идентификационного номера.

Вышеуказанные факты стали основанием для объявления в период с 3 по 7 марта всем владельцам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано обеспечить предоставление сельскохозяйственных животных сотрудникам государственной ветеринарной службы Кузбасса, для проведения вакцинации и сведения, необходимые для учета животных в информационной системе ХОРРИОТ, которые установлены ветеринарными правилами.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что согласно закону «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. При этом владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.