В Новокузнецке осужден торговец немаркированными табачными изделиями

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка постановил обвинительный приговор в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

Судом установлено, что осужденный в период с марта по май 2025 года, являясь индивидуальным предпринимателем, в сети Интернет незаконно приобрел более 17 тыс. пачек сигарет без акцизных марок для последующего сбыта. Товар он хранил в своем автомобиле и гараже, а затем поставлял в магазины городов Мыски и Междуреченска для реализации. Сигареты продавались за наличные денежные средства по запросу покупателей.

В мае 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБ и ПК Отдела МВД России по г. Новокузнецку пресекли преступную деятельность осужденного. Из незаконного оборота изъята немаркированная табачная продукция на общую сумму более 2 млн 300 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Принадлежащие осужденному автомобиль марки «Nissan NV150», а также гараж, которые использовались при совершении преступления, конфискованы в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области