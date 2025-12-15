В Новокузнецке прокурорская проверка выявила нарушения на АЗС

В Новокузнецке благодаря вмешательству прокуратуры Кузнецкого района коммерческая организация привлечена к ответственности за нарушения требований законодательства об обеспечении единства измерений при осуществлении деятельности, связанной с розничной торговлей моторным топливом на АЗС.

В ходе проверки деятельности коммерческой организации при осуществлении розничной торговли моторным топливом на АЗС расположенной на территории Кузнецкого района установлены факты многократного превышения предела допустимой погрешности при отпуске моторного топлива, использование топливораздаточных колонок, не прошедших в установленном прядке поверку с 2012 года.

Руководителю коммерческой организации внесено представление об устранении нарушений закона, а также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения нарушения устранены в полном объеме, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, руководитель коммерческой организации - к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб.

Фото: пресс-служба прокуратуры области