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В Тисуле прошла рождественская спартакиада среди представителей старшего поколения

Соревнования по шахматам, шашкам, нардам, бильярду и дартс прошли в бильярдном клубе «Лидер» центра досуга ветеранов Тисульского округа. В состав команды Тяжинского округа вошли члены местного отделения Всероссийского общества инвалидов во главе с Вячеславом Степановичем Марко.
В соревнованиях по нардам победили Иван Степанович Лунев, Василий Павлович Михеев, Алена Владимировна Байрамова. В соревнованиях по бильярду победу одержали Сергей Иванович Дикий, Александр Михайлович Щучкин, Николай Григорьевич Гришкин, Олег Геннадьевич Лукьянчиков.
Активисты ветеранского движения Тяжинского округа Сергей Иванович Дикий и Иван Степанович Лунев были отмечены грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса в номинации «Лидер ветеранского движения».
Для гостей из Тяжинского округа были организованы экскурсии в Тисульском историко-краеведческом музее и детской художественной школе № 14 имени А. А. Леонова.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

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kuzbassnews.ru
14/01/2025
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