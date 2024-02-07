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В Тяжине прошел мастер-класс по изготовлению народной куклы «Берегиня»

Специалисты Нововосточного сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности научили студентов Тяжинского агропромышленного техникума своими руками создавать славянский талисман.
Славяне верили, что Берегиня приносит благополучие, защищает домашний очаг, семью от неприятностей, напастей и всего злого. Помещали ее в северный угол дома.
Обережная кукла, как и большинство такого рода талисманов, изготавливаются из лоскутков старой одежды, практически без применения ножниц и иголок.
Участники мастер-класса познакомились с куклами, сделанными вручную из простых материалов. Вниманию студентов было представлено несколько видов кукол: Масленица, Мартиничка, Мамушка, Крупеничка, Вербница, Вязанка, Травница.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/02/2024
Культура
Образование
Тяжин
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