В Тяжине прошел мастер-класс по изготовлению народной куклы «Берегиня»

Специалисты Нововосточного сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности научили студентов Тяжинского агропромышленного техникума своими руками создавать славянский талисман.

Славяне верили, что Берегиня приносит благополучие, защищает домашний очаг, семью от неприятностей, напастей и всего злого. Помещали ее в северный угол дома.

Обережная кукла, как и большинство такого рода талисманов, изготавливаются из лоскутков старой одежды, практически без применения ножниц и иголок.

Участники мастер-класса познакомились с куклами, сделанными вручную из простых материалов. Вниманию студентов было представлено несколько видов кукол: Масленица, Мартиничка, Мамушка, Крупеничка, Вербница, Вязанка, Травница.