В Тяжине состоялся гала-концерт финалистов муниципального этапа регионального вокального конкурса «Поем всей семьей!»

В программе гала-концерта было представлено 15 ярких номеров в различных номинациях: «Лучшая песня о семье», «Лучший семейный ансамбль», «Самое дружное и выразительное семейное исполнение», «Лучший семейный дуэт», «Самый яркий сценический образ».

Семейные ансамбли и присоединившиеся к ним трудовые коллективы учреждений культуры пели о любви, дружбе и счастливых мгновениях, которые скрепляют родственные узы.